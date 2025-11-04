Легенда Ліверпуля Хабі Алонсо повертається на Енфілд як тренер Реала Мадрида для важковагового протистояння, яке двічі за останнє десятиліття ставало фіналом Ліги чемпіонів УЄФА.

Новини матчу та поточна форма

Шість поразок у попередніх семи матчах Ліверпуля (1 перемога) перед грою з Астон Віллою минулими вихідними тримали домашніх уболівальників у напрузі, але команда Арне Слота видала мужній виступ, розвіявши відчутну тривогу перемогою 2:0. Червоні повертаються на Енфілд у грандіозному зіткненні, яке не потребує представлення, і це має їм ідеально пасувати, адже вони виграли 15 групових/лігових фаз ЛЧ поспіль на своєму полі, забиваючи 2+ голи в кожному з останніх 14 матчів. Вони також виграли п’ять поспіль європейських групових/лігових фаз проти іспанських команд, перемігши Атлетіко раніше цього сезону.

Реал Мадрид прибуває на Мерсісайд у блискучій формі, вигравши 13 з 14 матчів цього сезону (1 поразка), очолюючи Ла Лігу та маючи ідеальний рекорд у ЛЧ (3 перемоги). Алонсо не має проблем з відповідністю великим очікуванням клубу в цьому турнірі, і вони прагнутимуть очолити лігову фазу, враховуючи, що виграли 15 з останніх 18 групових/лігових фаз (3 поразки). Ця перемога може бути для Лос Бланкос бажанішою за більшість, адже в попередні чотири рази, коли вони починали турнір з чотирьох перемог поспіль, вони двічі піднімали трофей!

Історія очних зустрічей

Це буде 13-та зустріч між цими командами, три з яких були фіналами Кубка європейських чемпіонів/ЛЧ. Ліверпуль виграв лише чотири з цих очних поєдинків (1 нічия, 7 поразок), причому кожна перемога була без відповіді. Мадрид переміг лише в двох з останніх дев’яти очних зустрічей з англійськими командами (3 нічиї, 4 поразки).

Гарячі статистика та серії

Жоден з останніх 29 групових/лігових фаз європейських матчів Ліверпуля не завершився нічиєю. П’ять з останніх шести ігор Ліверпуля принесли понад 2.5 голи. Реал Мадрид мав 10+ ударів у ціль у кожному з трьох матчів ЛЧ цього сезону. Лише два з останніх восьми виїзних матчів Мадрида в ЛЧ побачили голи обох команд.

Ключові гравці та відсутні

Ліверпуль виграв сім з останніх дев’яти ігор, у яких забив Алексіс Мак Аллістер, включно з домашньою перемогою 2:0 над Мадридом минулого сезону. Вінісіус Жуніор був травмований у тій грі, але тут він рватиметься до бою, адже був причетний до семи голів у п’яти зустрічах з Ліверпулем (5 голів, 2 асисти). Ліверпуль пройшов гру з Віллою без травм, але продовжить бути без Аліссона та Александра Ісака. Проблеми Мадрида зосереджені в обороні з кількома довготривалими відсутніми, але Трент Александер-Арнольд може бути готовий зіграти при першому поверненні на Енфілд.

