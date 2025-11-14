Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко після розгромної поразки в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4) поділився думками, щодо вирішальної гри синьо-жовтих у боротьбі за плей-оф відбору з Ісландією.

Чи вийде хтось із цього складу на Ісландію – це у Реброва треба запитувати. Є такі люди, які не втомлюються, правда, це не дуже нам допомагає. Я думаю, що щасливчики, які відпочивали із Францією, не обіграли б склад, який програв 0:4.

Від матчу я чекаю тільки на те, що на нашому боці буде щастя, більше нічого. Навіть у тій грі, де ми забили п'ять м’ячів, то пропустили три, хоча могли й більше. Найнебезпечніше, що ісландці забивають усім суперникам і можуть цим пишатися, а ми пропускаємо у кожному матчі, – сказав Леоненко в інтерв'ю Sport-express UA.