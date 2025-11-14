Та яка різниця, який склад грав – другий чи третій, якщо не обіграємо Ісландію? Тим більше, зараз є п'ять замін і в будь-якій грі можна поміняти півкоманди. Будь-який склад проти збірної Франції програв би. У нас із будь-якими футболістами немає моментів, це вже модним стає. Гравці не відповідають рівню, от і все. Навіть якщо ми обіграємо Ісландію, то що нам робити з такою грою на чемпіонаті світу?

Коли команда пропускає чотири голи, то «Лева матчу» взагалі не має бути. Пропустили чотири, а це означає, що серед захисників відзначити нема кого. Ударів не було, отже, атака теж зіграла у подвійний мінус. Трубіну віддали нагороду, бо він врятував у кількох моментах, інакше могло бути не чотири голи, а більше. Я віддам «Лева матчу» тим гравцям, яким пощастило не грати у цьому матчі.

Найгіршим можна сміливо називати будь-якого нашого футболіста. Під час другого гола Олісе, куди дивився Забарний? Він же поряд був. І Сваток не встиг. І в нас завжди так. Гол уже забивається, а наші гравці тільки підбігають і відбирають з побоюванням, – підсумував Леоненко в інтерв'ю Sport-express UA.