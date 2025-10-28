Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт поділився оцінкою жеребу команди перед матчем 1/8 фіналу Кубка України проти Буковини.

Приховувати не буду: засмучений жеребом. Передусім, тому що, на мій погляд, саме Буковина наразі демонструє найзмістовнішу гру в Першій лізі і є головним претендентом на підвищення в класі. По-друге, не пощастило й з тим, що доведеться грати в Чернівцях, де підопічні Сергія Шищенка діють впевнено за серйозної підтримки своїх вболівальників.

Але, хай там як, все вирішуватиметься на футбольному полі. Буде дуже важливо врахувати кожну дрібницю, адже путівка до наступного раунду визначатиметься за підсумками одного матчу. Ось чому бажано обходитися без помилок, – заявив Вірт у коментарі Sport.ua.