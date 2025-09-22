Голкіпер Андрій Лунін цього літа відхилив пропозиції Галатасарая, Фенербахче та Реала Ов'єдо, вирішивши залишитись у мадридському Реалі, повідомляє Marca.

Український воротар усвідомлює, що зараз місце основного голкіпера займає Тібо Куртуа і шанси вийти на поле з'являються лише за травми бельгійця. Проте 26-річний Лунін задоволений клубом та життям у Мадриді і готовий спокійно чекати своєї можливості, продовжуючи інтенсивно тренуватися.

Цього сезону Лунін поки не провів жодної хвилини за мадридську команду. За даними Transfermarkt, його вартість становить 18 мільйонів євро. Реал займає лідируючу позицію у чемпіонаті Іспанії з 15 очками після п'яти матчів.

Раніше повідомлялося, що Реал підписав новий контракт з голкіпером.