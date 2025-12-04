У поєдинку 14-го туру чемпіонату Англії Лідс на домашньому полі здобув перемогу над Челсі з рахунком 3:1. Матч відбувся на стадіоні Елланд Роуд у Лідсі.

Господарі відкрили рахунок уже на 6-й хвилині завдяки влучному удару Яки Бійола. Незадовго до перерви Ао Танака збільшив перевагу Лідса, що дозволило команді впевнено піти на відпочинок з комфортним гандикапом.

На старті другого тайму Педру Нету скоротив відставання Челсі, скориставшись помилкою оборони суперника. Однак спроби лондонців повернути інтригу зупинив Домінік Калверт-Лʼюїн, який на 72-й хвилині встановив остаточний рахунок на табло.

Після цієї перемоги Лідс має 14 очок і розташовується на 17-й позиції у турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Челсі, маючи 24 залікові бали, утримує четверте місце.

У наступному турі Лідс 6 грудня прийматиме Ліверпуль, тоді як Челсі того ж дня проведе виїзний матч проти Борнмута.

АПЛ. 14 тур

Лідс - Челсі 3:1 (Бійол 6, Танака 43, Калверт-Лʼюїн 72 - Нету 50)