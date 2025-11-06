Ліга чемпіонів. Результати 4-го туру та оновлена турнірна таблиця
Зі 100% показником залишилися три команди
Основний етап Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 вийшов на екватор. Клуби провели по чотири матчі з восьми.
П’ять команд підходили до четвертого туру зі стовідсотковим показником — по три перемоги з трьох: Баварія, Арсенал, Інтер, ПСЖ і Реал. Але вже після завершення ігрового тижня ця п’ятірка скоротилася.
У центральному матчі туру Баварія здолала чинного володаря трофея ПСЖ з рахунком 2:1, завдавши французам першої поразки у поточному сезоні.
Ще один гігант — Реал — несподівано поступився Ліверпулю 0:1.
А найрезультативнішим поєдинком став бій Брюгге з Барселоною — 3:3.
Справжній подвиг здійснив кіпрський Пафос — клуб, який у кваліфікації вибив київське Динамо, — здобув першу історичну перемогу в основному раунді, обігравши Вільярреал 1:0.
У Баку Карабах ледь не створив сенсацію, ведучи 2:1 у матчі з Челсі, але лондонці зрештою врятували нічию — 2:2.
Усі результати 4-го туру
Наполі (Італія) – Айнтрахт (Німеччина) – 0:0
Славія (Чехія) – Арсенал (Англія) – 0:3
Атлетіко (Іспанія) – Юніон (Бельгія) – 3:1
Буде-Глімт (Норвегія) – Монако (Франція) – 0:1
Ліверпуль (Англія) – Реал (Іспанія) – 1:0
Олімпіакос (Греція) – ПСВ (Нідерланди) – 1:1
ПСЖ (Франція) – Баварія (Німеччина) – 1:2
Тоттенхем (Англія) – Копенгаген (Данія) – 4:0
Ювентус (Італія) – Спортінг (Португалія) – 1:1
Карабах (Азербайджан) – Челсі (Англія) – 2:2
Пафос (Кіпр) – Вільярреал (Іспанія) – 1:0
Аякс (Нідерланди) – Галатасарай (Туреччина) – 0:3
Бенфіка (Португалія) – Байєр (Німеччина) – 0:1
Брюгге (Бельгія) – Барселона (Іспанія) – 3:3
Інтер (Італія) – Кайрат (Казахстан) – 2:1
Манчестер Сіті (Англія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина) – 4:1
Марсель (Франція) – Аталанта (Італія) – 0:1
Ньюкасл (Англія) – Атлетік (Іспанія) – 2:0
Турнірна таблиця після 4-го туру
На вершині з максимальною кількістю очок (12) перебувають три клуби — Баварія, Арсенал і Інтер. Безпосередньо за ними — Манчестер Сіті (10 очок).
По 9 балів мають ПСЖ, Ньюкасл, Реал, Ліверпуль і Галатасарай — саме вони залишаються головними претендентами на вихід до 1/8 фіналу.
Аутсайдери турніру — Вільярреал, Копенгаген і Кайрат (по 1 очку), тоді як Бенфіка та Аякс залишаються без жодного балу.
