Ліга чемпіонів УЄФА: розклад матчів на 12 серпня
Заплановані десять поєдинків
близько 2 годин тому
12 серпня відбудуться матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026.
Розклад ігор (київський час):
19:00 Карабах (Азербайджан) – Шкендія (Македонія)
20:00 Копенгаген (Данія) – Мальме (Швеція)
20:00 Фенербахче (Туреччина) – Фейєноорд (Нідерланди)
20:00 Пафос (Кіпр) – Динамо Київ (Україна)
20:00 Вікторія (Чехія) – Рейнджерс (Шотландія)
20:30 Брюгге (Бельгія) – Зальцбург (Австрія)
21:15 Ференцварош (Угорщина) – Лудогорець (Болгарія)
21:15 Слован (Словаччина) – Кайрат (Казахстан)
22:00 Бенфіка (Португалія) – Ніцца (Франція)
22:00 Црвена Звезда (Сербія) – Лех (Польща)
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є французький Парі Сен-Жермен. У фіналі минулого розіграшу ПСЖ розгромив італійський Інтер з рахунком 5:0.
