Сергій Стаднюк

Комітет арбітрів УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Пафос – Динамо. Головним рефері стане італієць Давіде Масса.

Він народився 15 липня 1981 року в Імперії, здобув юридичну освіту в Генуї та працює у банківській сфері. Арбітром почав працювати у 1997 році, а на професійному рівні – з 2006-го. У Серії В дебютував 2010-го, а в Серії А – 2011-го в поєдинку Фіорентини та Лечче. З 2012 року став постійним арбітром вищого італійського дивізіону та отримав Premio Bernardi як найкращий дебютант.

Статус арбітра ФІФА Масса має з 2014 року. Із Динамо він раніше не працював, але кілька разів обслуговував матчі за участі українських команд. У 2016 році зафіксував перемогу збірної України над Румунією (4:3), а в 2023-му працював на матчі Ліги чемпіонів, у якому Шахтар поступився Порту (1:3). Серед найгучніших призначень у його кар’єрі – Суперкубок Італії 2017 між Ювентусом і Лаціо та фінал Кубка Італії сезону 2020/2021 між Аталантою та Ювентусом.

Кар’єра італійця не обходилась без скандалів. У 2023 році в матчі Кубка Італії між Ювентусом та Інтером він вилучив Ромелу Лукаку за святкування голу, що викликало звинувачення в расизмі. Того ж року, після матчу чемпіонату Греції між Олімпіакосом і АЕКом, Массу атакували місцеві фанати, і в протоколі він зазначив, що отримав удар в область паху.

На лініях Массі допоможуть співвітчизники Філіппо Мелі та Стефано Алассіо. Четвертим арбітром призначено Маттео Марченаро. З системою VAR працюватимуть Марко Ді Белло та Валеріо Маріні.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у вівторок, 12 серпня, на сторінці події Пафос – Динамо Київ на Xsport. Початок – о 20:00.