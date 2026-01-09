Атакувальний півзахисник Парі Сен-Жермен Брэдлі Баркола опинився у сфері інтересів Ліверпуля. За інформацією іспанських журналістів із Fichajes, мерсисайдський клуб серйозно розглядає можливість підписання 23-річного француза вже під час зимового трансферного вікна.

Керівництво червоних готове запропонувати за перспективного вінгера суму близько 100 мільйонів євро. У Ліверпулі Барколу бачать як довгострокову заміну Мохамеду Салаху, майбутнє якого в клубі залишається предметом дискусій.

Брэдлі Баркола виступає за ПСЖ із літа 2023 року. Його чинний контракт із паризьким грандом розрахований до літа 2028 року, що дає французькому клубу сильні позиції в потенційних переговорах.