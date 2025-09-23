Київський Лівий Берег повідомив про завершення роботи з головним тренером Андрієм Гаврюшовим, який розпочав сезон 2025/26 на чолі першої команди, до цього очолював юнацький склад клубу.

Клуб подякував 47-річному наставнику за професіоналізм і внесок у розвиток футболістів та побажав успіхів у подальшій тренерській кар’єрі.

Гаврюшов приєднався до Лівого Берега взимку, півроку працював з командою U-19, а 10 червня під час зборів був представлений як новий керманич першої команди. Раніше тренер працював у структурах Олександрії, Дніпра та Руха.

Нагадаємо, у минулому турі Першої ліги Лівий Берег поступився вдома Буковині (1:3).