Вихованець Шахтаря Владислав Погорілий розповів про невдалий для себе період у Руху. Після нього 22-річний форвард опинився у друголіговій вінницькій Ниві.

Мене в Рух запрошував тренер Пономарьов. Я був задоволений цим переходом. Згодом тренер у Руху змінився, що стало певною несподіванкою. Але, вважаю, що Віталій Пономарьов вибрав свій шлях [очолив ЛНЗ]. Напевно, йому хочеться як тренеру добиватися якихось нових успіхів.

Рух робить акцент на молоді, випускниках власної Академії. Але не завжди молодь буде давати бажаний результат, який хоче керівництво. Це треба розуміти.

Як вже казав, мало грав у Руху через травми і операцію. Тому цей період у складі львів'ян хочеться забути. Контракт розірвали за згодою сторін, – повідомив Погорілий у інтерв'ю «Українському футболу».