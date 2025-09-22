Від трьох голів у єврокубку за Шахтар до Другої ліги. Важка доля талановитого форварда
22-річний футболіст розкрив деталі періоду, який він бажає забути
близько 1 години тому
Вихованець Шахтаря Владислав Погорілий розповів про невдалий для себе період у Руху. Після нього 22-річний форвард опинився у друголіговій вінницькій Ниві.
Мене в Рух запрошував тренер Пономарьов. Я був задоволений цим переходом. Згодом тренер у Руху змінився, що стало певною несподіванкою. Але, вважаю, що Віталій Пономарьов вибрав свій шлях [очолив ЛНЗ]. Напевно, йому хочеться як тренеру добиватися якихось нових успіхів.
Рух робить акцент на молоді, випускниках власної Академії. Але не завжди молодь буде давати бажаний результат, який хоче керівництво. Це треба розуміти.
Як вже казав, мало грав у Руху через травми і операцію. Тому цей період у складі львів'ян хочеться забути. Контракт розірвали за згодою сторін, – повідомив Погорілий у інтерв'ю «Українському футболу».
Цікаво, що Погорілий провів 12 матчів за Шахтар у Юнацькій лізі УЄФА, відзначившись солідними трьома голами та результативною передачею. Однак у рідному клубі у вихованця не повірили, віддавши в Олександрію. Після чого, власне і був згаданий період у Руху.
Нагадаємо, Нива посідає лише сьоме місце у своїй групі Другої ліги.
