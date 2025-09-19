Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня п’ятниці, 19 вересня, у дев’ятому турі української Другої ліги.

У групі А вінницька Нива на останніх секундах вирвала перемогу над Лісним. Єдиний м’яч у зустрічі забив Петленко на 95-й хвилині, принісши своїй команді три очки. Для Лісного, у складі якого з перших хвилин зіграли ексдинамівці Денис Гармаш і Сергій Рибалка, це стало першою поразкою в сезоні. Лісне залишилося з 17 очками, ризикуючи відпустити вперед лідера Самбір-Ниву-2 (18) і поступитися «прохідним» місцем дублю Полісся (15).

У групі Б Локомотив упевнено обіграв Чорноморець-2. Після безгольового першого тайму господарі вийшли вперед завдяки точному удару Савчука, а вже на останній хвилині основого часу Мельниченко закріпив перевагу. Локомотив набрав 16 очок і наздогнав лідерів. Однак Тростянець і Колос (по 16), а також Ребел (15) і Лівий Берег-2 (13) мають по матчу в запасі.

Друга ліга, дев’ятий тур

Група А

Нива Вінниця – Лісне 1:0

Гол: Петленко, 90+5

Група Б

Локомотив – Чорноморець-2 2:0

Голи: Савчук, 51, Мельниченко, 90