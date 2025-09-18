Вінгер Динамо Шола Огундана, що забив у дебютному матчі за киян в 1/16 фіналу Кубка України проти Олександрії (2:1), розповів про свою адаптацію в Києві та поділився думками щодо війни в Україні. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Усе чудово, мені дуже комфортно працювати у цьому колективі – з усіма тренерами, партнерами, персоналом команди. Багато розмов ведеться про війну. Але це жодним чином не впливає на мою роботу, я працюю, викладаюся на тренуваннях. Сподіваюся, що дуже скоро страждання цієї прекрасної країни завершаться. Дуже шкода тих людей, які вже загинули.

Мені особисто дуже подобається Україна і я щасливий грати тут. Я дуже пишаюся грати за цю емблему, виступати за один із найкращих клубів у Європі.