Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін цього літа мав шанс залишити іспанський гранд. За інформацією DefensaCentral, останнім клубом, зацікавленим у послугах голкіпера, виявився англійський Ньюкасл, чиї власники вважаються одними з найбагатших у світовому футболі.

Англійці запропонували оренду українця на один сезон із виплатою у розмірі трьох мільйонів євро. Проте мадридці відхилили цю пропозицію, заявивши, що готові розглядати лише повноцінний трансфер, вартість якого має становити щонайменше 20 мільйонів.

Сам Лунін вирішив залишитися в Реалі і в новому сезоні має намір поборотися за місце в основному складі, конкуруючи з Тібо Куртуа.

Минулого клубного сезону 26-річний голкіпер провів 14 матчів, у яких шість разів зіграв на нуль та пропустив 19 м'ячів. У футболці збірної України він відіграв 16 зустрічей, також шість із них завершивши без пропущених голів.