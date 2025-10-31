Мадридський Реал, зазнавши невдачі з першою апеляцією, готує нову спробу домогтися скасовування дискваліфікації Андрія Луніна.

Українського воротаря було вилучено до Ель-Класіко після конфлікту з гравцями Барселони. Нещодавно апеляційний орган відхилив скаргу клубу, проте керівництво Реалу не має наміру здаватися і планує звернутися до Апеляційного комітету, повідомляє Football Espana.

Якщо повторну апеляцію також відхилять, Лунін не зможе взяти участь у зустрічі з Валенсією в 11-му турі Ла Ліги. Його місце у заявці, за попередніми даними, займе Фран Гонсалес, який стане запасним воротарем.

Фінальне рішення у справі очікується найближчим часом, а матч Реала проти Валенсії відбудеться вже в суботу, 1 листопада. Цього сезону Лунін поки не провів за першу команду мадридців жодної хвилини.

Раніше повідомлялося, що Алонсо хоче дати можливість Луніну провести перший матч в сезоні за Реал.