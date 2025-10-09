Мадридський Реал скористався паузою на матчі збірних, щоби провести товариську гру проти Кастільї, про що повідомляє Marca. Зустріч відбулася у закритому режимі, без уболівальників та преси.

Основний склад вершкових вийшов на поле в наступному вигляді: Лунін, Вальверде, Ассенсіо, Жоан Мартінес з молодіжної команди, Фран Гарсія, Себальос, Роберто Мартін, який також представляє академію, Тчуамені, Каррерас, Беллінгем та Ендрік.

Команда Хабі Алонсо здобула перемогу з рахунком 2:1. Голи забили Ендрік та Беллінгем, а український воротар Андрій Лунін провів весь матч і пропустив один м'яч.

Варто зазначити, що цього сезону Лунін ще не з'являвся на полі в офіційних матчах за Реал. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Куртуа створює напружену атмосферу у роздягальні Реала.