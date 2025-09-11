Футболісти мадридського Реала, які раніше мали травми, поступово наближаються до повернення в розпорядження Хабі Алонсо, повідомляє Bernabéu Digital.

9 вересня у загальному тренуванні взяли участь гравці, які не отримали виклик у національні команди. Серед них виявився й український голкіпер Андрій Лунін, який повністю оговтався від пошкодження, через яке йому довелося залишити збірну України. Лунін займався без жодних обмежень.

Півзахисники Джуд Беллінгем та Едуардо Камавінга поки що лише частково працюють із м'ячем на полі, основне відновлення для них відбувається за індивідуальними програмами під контролем медичного штабу.

Окремо від загальної групи також продовжують готуватися захисник Ферлан Менді та форвард Ендрік. Реал упевнено лідирує у таблиці Ла Ліги, стартувавши в сезоні з трьох перемог поспіль.

Раніше повідомлялося, що Лунін відмовився грати в Трабзонспорі.