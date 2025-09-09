Український голкіпер Реала Андрій Лунін мав шанс залишити Мадрид в останні дні трансферного вікна.

Як повідомляє портал Teamtalk, минулого тижня він отримав офіційну пропозицію від турецького Трабзонспору. Однак воротар вирішив залишитися в Іспанії та відхилив варіант переходу, незважаючи на те, що у складі турецького клубу вже виступають його співвітчизники Данило Сікан, Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

Після відмови Луніна Трабзонспор переключив увагу на Андреа Онану із Манчестер Юнайтед, оформивши оренду камерунського кіпера. Минулого сезону Лунін провів 14 матчів за Реал, у яких пропустив 19 м'ячів і шість разів зберіг ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що в Реалі вражені вчинком Луніна в останні години трансферного вікна.