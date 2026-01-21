Луїс Суарес: «Знали, що з ПСЖ доведеться терпіти і чекати свого шансу»
Нападник Спортинга прокоментував перемогу над клубом Забарного у Лізі чемпіонів
близько 2 годин тому
Нападник лісабонського Спортинга Луїс Суарес поділився емоціями після перемоги над Парі Сен-Жермен у матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Португальський клуб здобув успіх із рахунком 2:1, а сам форвард оформив дубль.
Ми знали, що нас чекає дуже складна гра. Але ми продовжували наполегливо працювати й у підсумку змогли пережити дуже радісні моменти. Навіть коли вони зрівняли рахунок, ми відчували, що в нас ще буде один шанс.
Сьогоднішня робота в обороні була феноменальною. У таких матчах це має вирішальне значення. Ми повинні вміти трохи страждати на полі, терпляче чекаючи свої моменти.
Тепер у Більбао ми хочемо завершити загальний етап якнайкраще. Я знаю, що там чудовий стадіон і фантастичні вболівальники, — передає слова Суареса пресслужба УЄФА.
Перемога над ПСЖ зміцнила позиції Спортинга в турнірній таблиці, португальська команда йде на шостому місці в Лізі чемпіонів.
