Нападник лісабонського Спортинга Луїс Суарес поділився емоціями після перемоги над Парі Сен-Жермен у матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Португальський клуб здобув успіх із рахунком 2:1, а сам форвард оформив дубль.

Ми знали, що нас чекає дуже складна гра. Але ми продовжували наполегливо працювати й у підсумку змогли пережити дуже радісні моменти. Навіть коли вони зрівняли рахунок, ми відчували, що в нас ще буде один шанс.

Сьогоднішня робота в обороні була феноменальною. У таких матчах це має вирішальне значення. Ми повинні вміти трохи страждати на полі, терпляче чекаючи свої моменти.

Тепер у Більбао ми хочемо завершити загальний етап якнайкраще. Я знаю, що там чудовий стадіон і фантастичні вболівальники, — передає слова Суареса пресслужба УЄФА.