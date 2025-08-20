Михайло Цирук

У четвер, 21 серпня, київське Динамо проведе перший поєдинок плейоф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі з Тель-Авіву. З одного боку, хочеться розпочати цей анонс якось пафосно (ні, це не тролінг) і сказати, що в цьому протистоянні кияни просто зобовʼязані знести суперника й таким чином відмитися від ганебного фіаско у попередньому раунді відбору ЛЧ.

Та з іншого, розуміючи наші реалії, доводиться констатувати, що жодної впевненості в тому, що чемпіон України на це здатен, на жаль, немає. Тож просто затамуймо подих та спостерігаймо, чи вистачить у киян міцності, аби не розчаровувати самих себе та людей навколо хоча б на цьому рівні.

Потрібні правильні емоції

Усі розмови про те, що у Динамо слабкий, як для єврокубків, склад, тренер та менеджмент, наразі пропоную відкинути. Усе це правда, і цю правду всі й так знають. Та зосередьмося на тому, як конкретно те Динамо, яке ми маємо сьогодні, може пройти цього суперника. Це не буде просто, але це цілком можливо.

Отож, маємо змиритися з тим, що киянам протистоятиме суперник приблизно їхнього рівня. Наскільки приблизно і хто все ж таки сильніший - нехай визначають експерти та показує гра, проте констатуємо, що суттєвої переваги однієї з команд над іншою, як це було в парі Динамо - Хамрун, тут, мабуть, не буде.

Тож Динамо повинно вийти на цю гру максимально зосередженим та зарядженим, відкинувши, нарешті, думку, про можливість легкої перемоги на класі. Це не про страх на знецінення себе, просто представникам біло-синіх важливо усвідомити, на якому рівні вони зараз перебувають, чітко зрозуміти, що матчі з подібними суперниками для них зараз - складне та важливе випробування.

Звісно, одних емоцій для успіху замало. Аби досягати його в єврокубках, від динамівців потрібна робота. Робота тренерського штабу, який, сподіваємося, ідеально вивчить сильні та слабкі сторони суперника, основні принципи його футболу. Нарешті, свою частину завдання мають виконати й гравці, які мають поставитися до гри максимально відповідально, та грати так, немов перед ними Шахтар: з такою ж зарядженістю та віддачею.

На вихідних кияни обіграли Епіцентр (4:1), однак про той матч в контексті єврокубкового можна навіть не згадувати. Там грали інші люди, яких тут, у Бачці Тополі (до речі, чому Маккабі обрав для домашніх матчів саме Сербію?) не буде. Точніше будуть, але на лаві для запасних.

Маккабі не гірший за Пафос

Саме про це перед грою говорив півзахисник киян Олександр Піхальонок, і це, можливо, справді так. У матчі-відповіді з кіпріотами Маккабі залишився в меншості ще на 30 хвилині, однак навіть в такому становищі команда примудрялася атакувати та створювати моменти.

Тож Динамо має поставитися до опонента з максимальною повагою та відповідальністю. Тим паче, що зараз чемпіон Ізраїлю набрав непогану форму та здобув три перемоги поспіль: дві - над Хамруном (2:1; 3:1) та одну - над єрусалимським Хапоелем у кубку (2:1). Сподіватимемося, що динамівці перервуть цю переможну ходу свого опонента.

В матеріалі використані фото Getty images, ФК Динамо Київ