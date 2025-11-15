Півзахисник збірної України Руслан Маліновський висловився з приводу того, що команду влаштує лише перемога у матчі шостого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії. Слова хавбека передає пресслужба УАФ.

Вони не повинні забити. А я впевнений, що в нас буде можливість забити свій м’яч. Головне — чітко відіграти в обороні, тому що маленькі деталі в таких матчах вирішують усе. Коли все залежить від одного поєдинку, пропущений гол може дуже ускладнити повернення в гру.

Ми повинні бути максимально сконцентрованими з першої хвилини й не дати супернику жодного шансу. Особливо важливо уважно діяти під час стандартів.

Гра під тиском — це більша відповідальність, більший стимул і більша концентрація. Я провів багато матчів на високому рівні — за збірну, у Лізі чемпіонів. Коли був молодшим, хвилювався сильніше. Зараз же розумієш, що таких поєдинків до завершення кар’єри може залишитися не так багато. І завжди краще виходити на поле з думкою про перемогу.