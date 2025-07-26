Відомий український фахівець Мирон Маркевич поділився думкою про те, які українські клуби, на його думку, зможуть пробитися до наступного етапу єврокубкових змагань. Цитує досвідченого фахівця Sport.ua.

«Думаю, що київські динамівці, які свій переможний поєдинок в кваліфікації Ліги чемпіонів проводили дещо раніше на Мальті та Шахтар продовжать боротьбу за потрапляння до основної групи.

Полісся просто зобов'язане пройти далі, інакше - ганьба. Найгірші шанси в Олександрії, адже доведеться грати в Белграді, де Партизан відзначається непоступливістю. Хоча в складі «містян» є гравці, яким до снаги стрибнути вище голови й допомогти своїй команді добитися потрібного результату».