Маркевич зробив стриманий прогноз на матч Ісландія – Україна
Відомий відчизняний тренер оцінив перспективи «синьо-жовтих» під час жовтневого збору
28 хвилин тому
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич оцінив перспективи команди у європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2025. У жовтні «синьо-жовті» зіграють проти Ісландії й Азербайджану.
Звичайно, матч проти Ісландії буде визначальним. Якщо ми програємо, то про вихід на чемпіонат світу збірній України можна буде забути. У разі нічиєї шанси ще залишаться.
А перемога зробить нашу команду фаворитом у боротьбі за друге місце, яке виводить у плейоф. І, на мій погляд, тоді все вирішиться в листопаді, знову-таки, у поєдинку проти тієї ж Ісландії. Прогноз? Рахунок, напевно, не скажу, але, думаю, буде нічия.
Чому Ребров не часто задіює новачків? Це рішення наставника, він відповідає за результат. Напевно, Сергій Ребров ставить тих, у кого більше вірить. Важко сказати, як нові гравці поведуть себе, коли зверху тисне результат. У ключовому матчі повинні виходити на поле ті виконавці, які мають ігрову практику і впевнені в собі, – заявив Маркевич в інтерв'ю Meta.ua.
Нагадаємо, збірна України під час жовтневого збору спочатку вирушить на виїзд до Ісландії. Гра відбудеться 10-го числа о 21:45. Після цього команда Сергія Реброва номінально вдома прийме Азербайджан. Стартовий свисток пролунає о 21:45 13 жовтня.
