Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич оцінив перспективи команди у європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2025. У жовтні «синьо-жовті» зіграють проти Ісландії й Азербайджану.

Звичайно, матч проти Ісландії буде визначальним. Якщо ми програємо, то про вихід на чемпіонат світу збірній України можна буде забути. У разі нічиєї шанси ще залишаться.

А перемога зробить нашу команду фаворитом у боротьбі за друге місце, яке виводить у плейоф. І, на мій погляд, тоді все вирішиться в листопаді, знову-таки, у поєдинку проти тієї ж Ісландії. Прогноз? Рахунок, напевно, не скажу, але, думаю, буде нічия.

Чому Ребров не часто задіює новачків? Це рішення наставника, він відповідає за результат. Напевно, Сергій Ребров ставить тих, у кого більше вірить. Важко сказати, як нові гравці поведуть себе, коли зверху тисне результат. У ключовому матчі повинні виходити на поле ті виконавці, які мають ігрову практику і впевнені в собі, – заявив Маркевич в інтерв'ю Meta.ua.