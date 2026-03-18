Володимир Кириченко

Конфедерація африканського футболу (CAF) задовільнила апеляцію Федерації футболу Марокко щодо того, що збірна Сенегалу не дозволила продовжити фінал Кубка Африки-2025, який пройшов у січні 2026 року.

Сенегалу зарахували технічну поразку з рахунком 0:3, а Марокко – відповідно, перемогу. Про це повідомляє прес-служба CAF.

Нагадаємо, що основний час матчу завершився без голів. Папе Гує забив у першому додатковому таймі на 94-й хвилині, чим приніс перемогу з рахунком 1:0.

На 8-й компенсованій хвилині другого тайму після перегляду VAR було призначено пенальті у ворота Сенегала. Частина гравців Сенегалу на знак протесту покинула матч, але повернулася. Гру відновили через 13 хвилин, удар з 11-метрової точки Браїма Діаса на 90+24-й хвилині відбив голкіпер.

