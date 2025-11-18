У вівторок, 18 листопада, у рамках європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року пройдуть одразу десять поєдинків. Команди змагатимуться за очки, які визначать остаточний розподіл місць у групах.

Розклад матчів (час київський):

21:45 Іспанія – Туреччина

21:45 Бельгія – Ліхтенштейн

21:45 Болгарія – Грузія

21:45 Шотландія – Данія

21:45 Косово – Швейцарія

21:45 Білорусь – Греція

21:45 Австрія – Боснія і Герцеговина

21:45 Румунія – Сан-Марино

21:45 Вельс – Північна Македонія

21:45 Швеція – Словенія

Нагадаємо, збірна України в останньому турі кваліфікації переграла Ісландію та посіла друге місце у групі D. Команда Реброва продовжить боротьбу за путівку на мундіаль у плейоф. Жеребкування плейоф відбудеться 20 листопада.