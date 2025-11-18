Матчі європейської кваліфікації ЧС 2026: розклад на 18 листопада
Десять поєдинків визначать турнірне становище у групах відбору
близько 1 години тому
У вівторок, 18 листопада, у рамках європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року пройдуть одразу десять поєдинків. Команди змагатимуться за очки, які визначать остаточний розподіл місць у групах.
Розклад матчів (час київський):
21:45 Іспанія – Туреччина
21:45 Бельгія – Ліхтенштейн
21:45 Болгарія – Грузія
21:45 Шотландія – Данія
21:45 Косово – Швейцарія
21:45 Білорусь – Греція
21:45 Австрія – Боснія і Герцеговина
21:45 Румунія – Сан-Марино
21:45 Вельс – Північна Македонія
21:45 Швеція – Словенія
Нагадаємо, збірна України в останньому турі кваліфікації переграла Ісландію та посіла друге місце у групі D. Команда Реброва продовжить боротьбу за путівку на мундіаль у плейоф. Жеребкування плейоф відбудеться 20 листопада.
