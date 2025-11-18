Жеребкування плейоф відбору чемпіонату світу 2026 року відбудеться у четвер, 20 листопада, у штаб-квартирі ФІФА в Цюриху. Початок церемонії заплановане на 14:00 за київським часом.

У межах події спершу оголосять пари міжконтинентального плейоф за участю шести збірних. Після цього шістнадцять європейських команд буде розподілено на чотири окремі шляхи, у кожному з яких пройдуть півфінал і фінал у форматі одного матчу. Саме ці поєдинки визначать чотирьох додаткових учасників фінальної стадії чемпіонату світу.

Трансляцію в Україні забезпечить MEGOGO, а також відеосигнал буде доступний на офіційному ресурсі ФІФА.

Нагадаємо, що збірна України здолала Ісландію та гарантувала собі участь у плейоф. Підопічні Сергія Реброва можуть зіграти проти Швеції, Румунії, Північної Ірландії, Уельсу або Північної Македонії. Однак за певних умов синьо-жовті можуть опинитися у другому кошику, що змінить потенційного суперника на представника третьої корзини.