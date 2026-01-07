Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі відверто висловився щодо своєї можливої ролі у футболі після завершення ігрової кар’єри. Легендарний аргентинець зізнався, що не бачить себе на тренерській лаві.

Чесно кажучи, я не уявляю себе тренером. Мені подобається ідея бути менеджером, але якщо вже довелося б обирати, я надав би перевагу ролі власника. Мати можливість володіти власним клубом і розвивати його, починаючи з найнижчих рівнів, а також давати молодим гравцям і іншим людям шанс розвиватися та досягати чогось важливого. Саме це приваблює мене найбільше.

