Мілевський сказав усе, що думає про потенційну відставку Реброва
Колишній форвард збірної України розкритикував тренера за невиклик Ярмоленка на матчі з Францією й Азербайджаном
17 хвилин тому
Колишній нападник збірної України Артем Мілевський поділився думками щодо потенційної відставки головного тренера команди Сергія Реброва після нічиєї в матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1).
Ну а хто замість нього? Я не знаю, що зараз в голові у тренерського штабу. Ярмоленко їм не потрібен. Алієв мене запитує: «А чому Ярмоленка не викликали?». Кажу: «Ребров сказав, що на його місці є велика конкуренція».
Ну яка, в біса, конкуренція на його позиції? Ну це треш. Зубков може і зліва зіграти, Циганков вічно зламаний. Волошин? Хлопці, ну ви серйозно – який Волошин? Ярмоленко міг спокійно вийти на 30-40 хвилин і допомогти в цій ситуації. У нього є ім'я, суперники боялися б його чіпати. Андрюха б точно щось придумав з Азербайджаном і виконав.
Дивився, як Циганков їхав зі збірної. Під'їхав бусик Мерседес, йому несуть валізи, садять в машину, відвозять в аеропорт, пилинки з нього здувають! Це все добре, рівень організації топ, ну а на полі що?! Ми свого часу самі добиралися на базу в Конча-Заспу, бувало, що і за свої гроші. Ніхто за нами валізи не тягав, але ми виходили і боролися за збірну.
А зараз збори в Марбельї, ще десь. Таке відчуття, що збірна світу збирається. Так вийдіть і покажіть хоч щось на полі! У нас люди в Ромі грають, в Бенфіці, в ПСЖ, в АПЛ, майстер он в Жирону перейшов, а Азербайджан обіграти не можуть, – сказав Мілевський в інтерв'ю BLIK.ua.
Нагадаємо, в іншому матчі групи D збірна Франції здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1). Таким чином, «Ле бльо» вже на п’ять очок відірвалися від «синьо-жовтих» у боротьбі за пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва на два бали відстають від ісландців у суперечці за путівку до плей-оф і на шість голів за різницею м’ячів.
Цікаво, що після невиходу з групи на Євро-2024 збірна України провела десять офіційних матчів. У них «синьо-жовті» здобули лише три перемоги: 1:0 над Грузією, 2:1 над Албанією та 3:1 над Бельгією. Також були чотири поразки та три нічиї.
Після гри з Азербайджаном Ребров скаржився на газон і побажав уболівальникам терпіння.
