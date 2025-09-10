Колишній нападник збірної України Артем Мілевський поділився думками щодо потенційної відставки головного тренера команди Сергія Реброва після нічиєї в матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1).

Ну а хто замість нього? Я не знаю, що зараз в голові у тренерського штабу. Ярмоленко їм не потрібен. Алієв мене запитує: «А чому Ярмоленка не викликали?». Кажу: «Ребров сказав, що на його місці є велика конкуренція».

Ну яка, в біса, конкуренція на його позиції? Ну це треш. Зубков може і зліва зіграти, Циганков вічно зламаний. Волошин? Хлопці, ну ви серйозно – який Волошин? Ярмоленко міг спокійно вийти на 30-40 хвилин і допомогти в цій ситуації. У нього є ім'я, суперники боялися б його чіпати. Андрюха б точно щось придумав з Азербайджаном і виконав.

Дивився, як Циганков їхав зі збірної. Під'їхав бусик Мерседес, йому несуть валізи, садять в машину, відвозять в аеропорт, пилинки з нього здувають! Це все добре, рівень організації топ, ну а на полі що?! Ми свого часу самі добиралися на базу в Конча-Заспу, бувало, що і за свої гроші. Ніхто за нами валізи не тягав, але ми виходили і боролися за збірну.

А зараз збори в Марбельї, ще десь. Таке відчуття, що збірна світу збирається. Так вийдіть і покажіть хоч щось на полі! У нас люди в Ромі грають, в Бенфіці, в ПСЖ, в АПЛ, майстер он в Жирону перейшов, а Азербайджан обіграти не можуть, – сказав Мілевський в інтерв'ю BLIK.ua.