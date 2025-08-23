Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський прокоментував перші матчі Шахтаря та Полісся у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. «Гірники» зіграли внічию зі швейцарський Серветтом (1:1). Житомиряни розгромно поступилися Фіорентині (0:3).

З Алієвим поставили експрес на п'ять матчів. Шахтар не доїхав. При 0:1 на користь Серветта ми поставили на перемогу донецької команди, але трохи не пощастило, хоча моментів «гірники» створили більш ніж достатньо.

Гру Шахтаря я дивився одним оком, більше був зосереджений на матчі Динамо. У Шахтаря було дуже багато моментів, ударів, але не залітало. Так буває. Я думаю, у другому матчі все буде добре, і «гірники» пройдуть далі.

У Фіорентини навіть чемпіонат не почався, а вони вже в порядку. Навіть у меншості «фіалки» легко перемогли на класі. Перед матчем Філіппов, такий козирний, говорив: «Ми поважаємо Фіорентину, але не боїмося». Не боїтеся, зрозуміло, але рахунок на табло.

Петровичу [Ротаню] я бажаю добре провести час в Італії. Я його дуже поважаю і бажаю йому тільки успіхів. Результат вже не буде тяжіти над Поліссям, тому у Флоренції просто треба грати в своє задоволення, – сказав Мілевський в інтерв'ю Blik.ua.