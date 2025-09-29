Головний тренер Кайрата Рафаель Уразбахтін поділився думками перед матчем другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Реал не має явних слабких місць. Ми знайшли кілька дрібниць, але вони є в кожній команді. Я не буду зараз вдаватися до подробиць. Спробуємо отримати користь із того, що побачили. Ми маємо сильний командний дух, і ми добре організовані. Намагатимемося зіграти так само, як у кваліфікації. Багато залежить від наших уболівальників.

Захоплююсь роботою Хабі Алонсо. Я спостерігав за ним, коли він працював у Баєрі. Його команди грають у атакувальний футбол. У Реалі він помітно змінив свій підхід та принципи, але йому потрібен час. У нас є загальне уявлення про те, як ми гратимемо в атаці і на кого можемо покластися, щоб досягти успіху.