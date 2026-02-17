Моурінью: «У мене немає жодних образ на Реал»
Наставник Бенфіки висловився про майбутню зустріч із мадридським клубом
близько 17 годин тому
Головний тренер Бенфіка Жозе Моурінью поділився очікуваннями від стикового матчу Ліга чемпіонів УЄФА проти свого колишнього клубу — Реал Мадрид. Також португалець висловився про ставлення вболівальників мадридської команди.
Що я відчуваю, коли чую, як мадридці позитивно відгукуються про мене? У Мадриді я зробив усе, що міг. У чомусь я досяг успіху, у чомусь зазнав невдачі, але я справді віддав усе. Коли ти повністю викладаєшся, виникає зв’язок, який триває вічно. Вболівальники Реала досі поважають і цінують мене за це. У мене немає абсолютно жодних образ на Реал, — наводить слова Моурінью Madrid Zone.
Перший стиковий поєдинок між Бенфікою та Реалом відбудеться 17 лютого на стадіоні Да Луш у Лісабоні.
