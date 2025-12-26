Моурінью: «У нас немає Мбаппе, Вінісіуса або Ямаля»
Тренер Судакова та Трубіна пояснив, чому для Бенфіки важливіше перемагати, ніж грати яскраво
близько 2 годин тому
Португальський фахівець Жозе Моурінью відповів на критику з боку журналістів щодо не надто видовищної гри Бенфіки, яку він нині очолює. Наставник лісабонського клубу наголосив, що результат для нього завжди був і залишається пріоритетом — це філософія, якої він дотримується протягом усієї тренерської карʼєри.
У нас немає Мбаппе, Вінісіуса або Ямаля. У нас є команда, і вона діє як команда, можливо, не так яскраво. Але навіть не граючи красиво, можна перемагати, — наводить слова Моурінью італійський портал derbyderbydeby.it.
Нагадаємо, у минулому турі чемпіонату Португалії Бенфіка тільки завдяки пенальті здолала Фамілікау.
