Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди в перенесеному матчі проти донецького Шахтаря (1:2). Слова наводить пресслужба Зорі.

Фахівець залишився задоволений ігровою дисципліною своїх підопічних, проте висловив різке невдоволення рішенням арбітра призначити одинадцятиметровий удар наприкінці зустрічі.

Ця гра — реакція команди після матчу проти Динамо. Сьогодні ми грали вперед, зрівняли рахунок. Окрім цього ще створювали моменти. Розуміли рівень суперника, розуміли й те, що ми не ідеальні. Але на мою думку, в цьому поєдинку ми заслуговували на більше.

Стосовно пенальті… Гравець суперника його намалював, а рефері зрадів, що цей момент знайшов. Як на мене, в штрафному майданчику це вже контактний футбол. Траоре «намалював», це, так би мовити, його «робота». А робота судді — розібратися в епізоді. Гравець впав ще до контакту. В такому матчі ми не заслуговували програти саме так, після такого «смішного пенальті».