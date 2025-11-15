Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував вихід своєї команди на чемпіонат світу-2026 за результатами матчу передостаннього туру європейської кваліфікації проти Фарерських островів (3:1). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Вітаю хлопців із виходом на турнір, усю федерацію та всіх, хто був залучений. І дякую вболівальникам — атмосфера була чудовою, справжнє свято. Перший тайм вийшов невдалим: ми нервували, занадто часто втрачали м’яч і приймали погані рішення. Суперник виявився дуже незручним. Вони вперше за довгий час програли з різницею у два м’ячі. Ще раз усіх вітаю — тепер зосереджуємося на матчі з Чорногорією.

Незалежно від того, чого ми досягали раніше, ми завжди грали з чотирма захисниками. Сьогодні спробували щось інше, але побудова гри з трьома ззаду потребує часу — а ми його не маємо. Я більше не повертатимуся до цього варіанту. Я знаю, що привело мене на чемпіонат світу раніше; гра з чотирма захисниками зробила мене тим тренером, яким я є. Тепер наша увага — підготовці до чемпіонату світу.