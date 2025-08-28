Вінгер національної збірної України Віктор Циганков зазнав травми. Як повідомляє іспанський журналіст Мігель Коста, футболіст пропустив останнє тренування Жирони. Нагадаємо, у поєдинку проти Вільярреала (0:5) Циганка було замінено через пошкодження, після чого до ноги йому прикладали лід. Точний характер травми поки що не розкривається.

Через це є ймовірність того, що Віктор не зможе допомогти збірній України у матчі проти Франції, який відбудеться 5 вересня. Цього сезону 2024/25 Циганков встиг провести за Жирону 32 поєдинки у всіх змаганнях, відзначившись 2 голами та 5 гольовими передачами.

