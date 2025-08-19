Головний тренер Евертона Девід Моєс поскаржився на суддівство у матчі стартового туру англійської Прем’єр-ліги проти Лідса (0:1). Слова фахівця передає ESPN.

Очевидно, я скажу, що це не пенальті, і я справді вважаю, що це не пенальті. Я ходив до арбітра. Суддя, по суті, ні до чого – він вважав, що рішення ухвалив VAR.

Я взагалі думаю, що у суддів вийшов слабкий старт у перший вікенд сезону. Було багато сумнівних рішень, і сьогоднішнє – ще одне з них.

У другому таймі ми трохи додали, але загалом мене зовсім не вразила наша гра. Водночас мушу віддати належне Лідсу – вони діяли з неймовірною інтенсивністю, особливо протягом перших 30 хвилин.