Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко після розгромної поразки в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4) дав оцінку двом пенальті у грі.

[На Назарині пенальті] був. Мені взагалі незрозуміло, чому арбітр не призначив пенальті, тим більше, що він ВАР дивився. Суперник небезпечно грав високо піднятою ногою. Але я думаю, що якби й дав пенальті, то він би нас не врятував. Було б 1:4 або 1:6. Якщо немає ударів по воротах, на позитивний результат не можна розраховувати.

Мене здивувало, що після гри Михавко сказав, що пенальті був 50 на 50. Він не відчув, що наступив на ногу суперника? Напевно, йому сильно в голову потрапило м'ячем, інакше як можна думати, що це спірний пенальті. А так, він не дуже багато помилок робив. Ну, крім пасів у нікуди, як і інші наші гравці.

Щодо виконання Мбаппе, я взагалі змінив би правила і заборонив, щоб футболіст під час пенальті зупинявся. Розбігайся та бий, а не танцюй біля м'яча, як це люблять робити бразильці! А що стосується паненки Мбаппе, то коли так б'ють, значить, не впевнені в собі і не знають куди бити. І плюс це неповага до воротаря, – заявив Леоненко в інтерв'ю Sport-express UA.