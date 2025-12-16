Британець Пол Дойл, який на автомобілі в’їхав у натовп уболівальників Ліверпуля під час чемпіонського параду за підсумками минулого сезону англійської Прем’єр-ліги, отримав вирок у вигляді 21 року та шести місяців позбавлення волі. Трагічний інцидент стався 26 травня цього року.

Як повідомляє Sky News у соціальній мережі X, 54-річного чоловіка визнали винним за 31 пунктом обвинувачення, що стосуються 29 потерпілих віком від шести місяців до 77 років. Під час судового процесу були оприлюднені аудіозаписи, на яких зафіксовано, що Дойл розлютився через неможливість проїхати дорогою, заповненою вболівальниками.

За інформацією британських ЗМІ, загальна кількість постраждалих унаслідок наїзду перевищила 134 особи. Дойл керував автомобілем Ford Galaxy та був затриманий правоохоронцями безпосередньо на місці події.