Названа найкраща гравчиня жіночого Євро-2025
УЄФА відзначив півзахисницю збірної Іспанії, незважаючи на поразку у фіналі
близько 2 годин тому
Група технічних спостерігачів УЄФА назвала півзахисницю збірної Іспанії Айтану Бонматі найкращою гравчинею чемпіонату Європи-2025 серед жінок. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
27 липня відбувся фінальний матч турніру, у якому збірна Іспанії зіграла внічию з Англією — 1:1, а у серії пенальті поступилась з рахунком 1:3.
— Айтана Бонматі була рушійною силою півзахисту збірної Іспанії впродовж усього турніру. Її вміння контролювати м’яч додавало креативу атакам команди. В нападі вона діяла бездоганно. Саме вона великою мірою формувала стиль гри збірної на полі, — йдеться у заяві УЄФА.
У перших двох матчах групового етапу 27-річна футболістка виходила лише на заміни, оскільки нещодавно перенесла вірусний менінгіт. Проте вже в матчах плей-оф Бонматі виблискувала — її визнавали найкращою гравчинею у чвертьфіналі та півфіналі турніру.