Колишній тренер Металіста, Дніпра та Карпат Мирон Маркевич оцінив кадрову та турнірну ситуацію збірної України U-20 перед матчем другого туру юнацького чемпіонату світу-2025 проти Панами.

Наші хлопці мають зрозуміти одну річ: перемагаємо Панаму й усе – проходимо далі, до 1/8 фіналу. Налаштування на цю гру в українців має бути максимальне. Після того, як обіграли дуже хорошу команду Південної Кореї, має бути й упевненість у собі у підопічних Михайленка. Думаю, що гравці то всьо розуміють, і вийдуть зарядженими, з максимальним налаштуванням.

Потрібно забути першу гру, а точніше – взяти з неї все найкраще, що було. Нашим хлопцям особливо добре з Південною Кореєю вдався початок поєдинку. От і з Панамою було б добре так само почати, з таким саме настроєм. А ще, варто забути, що в нас вже є три очки. Потрібно грати з Панамою, як з чистого аркуша, то основне.

Чи вдасться Дмитро Михайленко до ротації? Думаю, що ні. Вийдуть ті самі одинадцять хлопців у старті, що й на першу гру. Чи дарма викликали Крістіана Шевченка? Мені складно відповісти на це питання, бо я його не бачив ні в тренувальному процесі, ні в іграх. Однак, я думаю, що в нього хороший рівень, він же не дарма грає за молодіжну команду англійського Уотфорду. В Англії так просто ніхто не грає, хоч ти і з прізвищем Шевченко, хоч з якимось іншим, – заявив Маркевич в інтерв'ю «Українському футболу».