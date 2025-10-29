Неочікувано. Миколенко ввійшов до цікавого рейтингу від британського видання
Схоже, шлях захисника збірної України в Евертоні підходить до кінця
близько 2 годин тому
Відомий британський портал FourFourTwo опублікував рейтинг футболістів, у яких чинні контракти з клубами завершуються влітку 2026 року, виокремивши десятку найпомітніших імен. У цьому переліку знайшлося місце і представнику України. Захисник англійського Евертона Віталій Миколенко замкнув символічну десятку.
Видання окремо наголошує, що цього сезону Евертон уже продовжив контракти з Джеймсом Тарковскі та Джорданом Пікфордом. На цьому тлі не виключається, що клуб прагнутиме зберегти в складі й українського лівого захисника, який стабільно виходить у старті, коли не має проблем зі здоров'ям.
26-річний Миколенко протягом останніх трьох сезонів є гравцем стартового складу ліверпульського колективу, а на початку цього року лунали повідомлення про інтерес до нього з боку клубів провідних чемпіонатів Іспанії та Італії. Таким чином, до українця точно зберігатиметься інтерес до літнього міжсезоння 2026 року.
Миколенко поповнив склад Евертона, перейшовши з київського Динамо 1 січня 2022 року. Відтоді українець провів за англійський клуб 130 матчів, відзначившись чотирма голами та трьома результативними передачами.
Топ-10 гравців зі строком дії контракту до літа 2026 року від FourFourTwo
- Дайо Упамекано (Баварія)
- Ібраїма Конате (Ліверпуль)
- Марк Ґеї (Кристал Пелас)
- Душан Влахович (Ювентус)
- Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)
- Квінтен Тімбер (Феєноорд)
- Майк Меньян (Мілан)
- Юліан Брандт (Боруссія Д)
- Рубен Невеш (Аль-Хіляль)
- Віталій Миколенко (Евертон)
Нагадаємо, Моєс вважає ключовими у покращенні результатів Евертона не тільки новачків, а і Миколенка з іншими «старожилами».
