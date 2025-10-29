Сергій Стаднюк

Відомий британський портал FourFourTwo опублікував рейтинг футболістів, у яких чинні контракти з клубами завершуються влітку 2026 року, виокремивши десятку найпомітніших імен. У цьому переліку знайшлося місце і представнику України. Захисник англійського Евертона Віталій Миколенко замкнув символічну десятку.

Видання окремо наголошує, що цього сезону Евертон уже продовжив контракти з Джеймсом Тарковскі та Джорданом Пікфордом. На цьому тлі не виключається, що клуб прагнутиме зберегти в складі й українського лівого захисника, який стабільно виходить у старті, коли не має проблем зі здоров'ям.

26-річний Миколенко протягом останніх трьох сезонів є гравцем стартового складу ліверпульського колективу, а на початку цього року лунали повідомлення про інтерес до нього з боку клубів провідних чемпіонатів Іспанії та Італії. Таким чином, до українця точно зберігатиметься інтерес до літнього міжсезоння 2026 року.

Миколенко поповнив склад Евертона, перейшовши з київського Динамо 1 січня 2022 року. Відтоді українець провів за англійський клуб 130 матчів, відзначившись чотирма голами та трьома результативними передачами.

Топ-10 гравців зі строком дії контракту до літа 2026 року від FourFourTwo

Дайо Упамекано (Баварія) Ібраїма Конате (Ліверпуль) Марк Ґеї (Кристал Пелас) Душан Влахович (Ювентус) Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) Квінтен Тімбер (Феєноорд) Майк Меньян (Мілан) Юліан Брандт (Боруссія Д) Рубен Невеш (Аль-Хіляль) Віталій Миколенко (Евертон)

Нагадаємо, Моєс вважає ключовими у покращенні результатів Евертона не тільки новачків, а і Миколенка з іншими «старожилами».