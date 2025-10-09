Незважаючи на службу в армії. Алієва оштрафували на 17 тисяч гривень
Але не за те, про що можна подумати
27 хвилин тому
Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв оштрафований на 17 тисяч гривень [у джерелі також фігурує сума в 12 тис. – прим.] і позбавлений права керування транспортом на один рік. Таке рішення ухвалив столичний суд, визнавши ексгравця винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє ІА «Центр новин» з посиланням на судові реєстри.
Інцидент стався 12 квітня на бульварі Чоколівському в Києві. Патрульна поліція зупинила автомобіль Mersedes-Benz G-350, за кермом якого перебував Алієв. Правоохоронці зафіксували ознаки алкогольного сп’яніння – характерний запах алкоголю та неадекватну поведінку. Водій відмовився проходити тест на місці або у медичному закладі, що є порушенням правил дорожнього руху.
У суді Алієв заперечував свою провину, стверджуючи, що поліцейські не мали підстав його зупиняти, а тому він не був зобов’язаний проходити перевірку. Його адвокат вимагав закрити провадження через відсутність складу правопорушення. Проте суд відкинув аргументи захисту, визнавши, що поліцейські діяли законно: автомобіль було зупинено за порушення правил – рух і зупинку в смузі громадського транспорту.
Під час розгляду справи стало відомо, що Алієв має статус учасника бойових дій і повідомив поліцейських про службу у війську. Однак доказів, що правопорушення сталося під час виконання ним службових обов’язків, не було надано, тому суд не звільнив його від сплати судового збору в розмірі 605,6 гривні. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом десяти днів.
Окрім цього, того ж дня на Алієва склали ще один протокол — за дрібне хуліганство та непокору поліцейським, оскільки він поводився агресивно та лаявся. Втім, цю справу суд закрив через сплив строків притягнення до адміністративної відповідальності.