Сергій Стаднюк

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв оштрафований на 17 тисяч гривень [у джерелі також фігурує сума в 12 тис. – прим.] і позбавлений права керування транспортом на один рік. Таке рішення ухвалив столичний суд, визнавши ексгравця винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє ІА «Центр новин» з посиланням на судові реєстри.

Інцидент стався 12 квітня на бульварі Чоколівському в Києві. Патрульна поліція зупинила автомобіль Mersedes-Benz G-350, за кермом якого перебував Алієв. Правоохоронці зафіксували ознаки алкогольного сп’яніння – характерний запах алкоголю та неадекватну поведінку. Водій відмовився проходити тест на місці або у медичному закладі, що є порушенням правил дорожнього руху.

У суді Алієв заперечував свою провину, стверджуючи, що поліцейські не мали підстав його зупиняти, а тому він не був зобов’язаний проходити перевірку. Його адвокат вимагав закрити провадження через відсутність складу правопорушення. Проте суд відкинув аргументи захисту, визнавши, що поліцейські діяли законно: автомобіль було зупинено за порушення правил – рух і зупинку в смузі громадського транспорту.

Під час розгляду справи стало відомо, що Алієв має статус учасника бойових дій і повідомив поліцейських про службу у війську. Однак доказів, що правопорушення сталося під час виконання ним службових обов’язків, не було надано, тому суд не звільнив його від сплати судового збору в розмірі 605,6 гривні. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом десяти днів.

Окрім цього, того ж дня на Алієва склали ще один протокол — за дрібне хуліганство та непокору поліцейським, оскільки він поводився агресивно та лаявся. Втім, цю справу суд закрив через сплив строків притягнення до адміністративної відповідальності.