Співаковський: «З Синчуком – відверта лажа, хто візьме на себе відповідальність?»
Відомий журналіст висловив думку, щодо дискваліфікації лідера збірної України на Іспанію
близько 1 години тому
Відомий футбольний журналіст і ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський висловився щодо дискваліфікації вінгера збірної України U-20 Геннадія Синчука на матч 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 проти Іспанії (0:1) та вильоту «синьо-жовтих» з Мундіалю без свого лідера.
Україна гідно залишає молодіжний мундіаль. Можна шкодувати про недосконалу стратегію у груповому турнірі (яка звела нас з Іспанією на першій стадії плейоф), відверту лажу з Синчуком (цікаво, хто візьме на себе відповідальність?), але скажемо відверто – ми на своєму місці.
Раніше головний тренер Дмитро Михайленко розкрив, коли збірна України дізналася про скандальну дискваліфікацію Синчука. Також поділився думками щодо скандалу і відомий спортивний коментатор Віталій Волочай.
А Співаковський підбив глобальні підсумки виступів збірної України U-20 на юнацькому чемпіонаті світу.
Поділитись