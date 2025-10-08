Спортивний юрист Ілля Скоропашкін поділився аналізом скандальної дискваліфікації вінгера збірної України U-20 Геннадія Синчука на матч 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 проти Іспанії (0:1). Без лідера «синьо-жовті» завершили боротьбу на Мундіалі.

Пункт «b» частини 2 статті 66 Дисциплінарного кодексу ФІФА прямо і недвозначно забороняє відстороненому гравцю заходити до роздягальні, тунелю або технічної зони до або під час матчу, бути присутнім на розминці або сидіти на лаві запасних команди. Тільки після фінального свистка відсторонений гравець може приєднатися до своєї команди в роздягальні.

Звісно, що кожен футболіст має чітко знати правила гри й регламентні норми. Але повністю перекладати провину на гравця буде неправильно. Відповідальні працівники збірної також мали це контролювати. Ну й інструктаж футболістів, в тому числі дискваліфікованих, теж ніхто не скасовував. Тобто, спільна провина.

Щодо того, що УАФ готує апеляцію... Не знаючи деталей справи, не можу коментувати. Але пункт «b» частини 2 статті 61 Дисциплінарного кодексу ФІФА передбачає, що дискваліфікації до 2-х матчів або до двох місяців не оскаржуються, – підсумував Скоропашкін в інтерв’ю Blik.ua.