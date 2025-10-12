Сергій Стаднюк

Насичена неділя футбольних баталій чекає на уболівальників! Сьогодні, 12 жовтня, відбудуться ключові матчі у чотирьох групах, де визначатимуться претенденти на лідерство та путівки до наступного раунду.

Найбільш напружена ситуація склалася у групі G, де одразу три команди претендують на вихід. О 19:00 лідер Нідерланди (13 очок) приймає Фінляндію (10 очок) у матчі, що може стати вирішальним для фінів. У другому поєдинку о 21:45 Польща (10 очок) їде до одного з двох аутсайдерів Литви (3 очки) з єдиною метою – з перемогою наздогнати голландців. Будь-яка осічка поляків або фінів може коштувати їм місця у фінальній частині.

Група L обіцяє не менш драматичний хід подій. О 19:00 Фарерські острови, що маютьв в активі сенсаційні 9 очок, зустрінуться з Чехією (13 балів) у матчі, де господарі намагатимуться скоротити відставання від лідерів. Хорватія, що випереджає чехів за додатковими показниками, о 21:45 вирушає до Гібралтару (0 очок) як безумовний фаворит.

У групі C о 21:45 відбудеться важливий матч між Данією та Грецією. Данці, маючи 7 очок та перше місце у групі, є фаворитами поєдинку проти греків, які з 3 очками посідають лише третю позицію. Ця зустріч може стати визначальною для подальших шансів обох команд, адже Греція ще сподівається повернутися у боротьбу хоча б за плей-оф.

Завершить ігровий день протистояння у групі H о 21:45, де беззаперечний лідер Австрія (15 очок) гостюватиме у Румунії Мірчі Луческу, що поки лише четверта з 7 балами в активі. Австрійці вже фактично забезпечили собі перше місце, але румуни потребують очок для покращення свого становища. Це буде справжній іспит для господарів, які зустрінуться з найсильнішою командою групи.