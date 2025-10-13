Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Німеччини на виїзді мінімально здолала Північну Ірландію. Єдиний м’яч на 31-й хвилині забив Вольтемаде, скориставшись моментом у штрафному майданчику. Після перерви господарі намагалися відігратися, завдавши дев’ять ударів, але німці впевнено оборонялися і втримали мінімальну перевагу до фінального свистка.

Словаччина вдома переграла Люксембург. Оберт відкрив рахунок на 55-й хвилині, а Шранц, щойно вийшовши на заміну, на 72-й хвилині подвоїв перевагу. Водночас у той же момент зазнав травми і вже через чотири хвилини після появи на полі змушений був його залишити. Втім, на результаті це вже ніяк не позначилося.

Збірна Німеччини набрала дев’ять очок у групі A. Хоч Словаччина і має стільки ж балів, а також перемогу в очній зустрічі, залишається позаду через гіршу різницю забитих/пропущених.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Північна Ірландія – Німеччина 0:1

Гол: Вольтемаде, 31

Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Беллард, Макнейр (Сміт, 75), Г’юм, Спенсер, Галбрайт, Чарльз, Маккенн (Маршалл, 75), Девенні, Прайс, Рейд (Мадженніс, 46).

Німеччина: Бауманн, Кімміх, Шлоттербек, Та, Раум, Павлович (Антон, 86), Ґорецка, Адеємі (Баєр, 64), Гнабрі (Андріх, 86), Вірц (Баку, 90+2), Вольтемаде (Буркардт, 90+2).

Попередження: Рейд, Галбрайт, Адеємі, Чарльз – Мадженніс, Андріх

Словаччина — Люксембург 2:0

Голи: Оберт, 55, Шранц, 72

Словаччина: Дубравка, Ганцко, Оберт, Шкріньяр, Дьомбер, Ріго, Дуда (Грошовскі, 84), Беро, Гараслін (Зауер, 83), Стрелец (Боженік, 83), Дюріш (Шранц, 70; Тупта, 74).

Люксембург: Моріс, Бонерт, Махмутович (Селімович, 85), Корац, Янс, Дардарі (С. Тілль, 80), Баррейро, Мартінс, Сінані, Муратович (Курчі, 59), Олесен (О. Тілль, 59).

Попередження: Дуда – Муратович, Курчі, Селімович, Баррейро