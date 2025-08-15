Боснійський півзахисник Неманья Анджушич став гравцем Зорі, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

28-річний футболіст більшу частину кар’єри провів у чемпіонаті Боснії, а також виступав у Туреччині за Баликесірспор (11 матчів, 1 гол). Найбільшу кількість ігор Анджушич відіграв за Сараєво (64 матчі, 7 голів, 6 результативних передач) та Вележ Мостар (102 матчі, 22 голи, 12 передач).

Раніше Неманья викликався до юнацьких збірних Боснії і Герцеговини – U-18, U-19 та U-21. Останнім клубом півзахисника був Раднік, де він забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі у 15 матчах.

За даними Transfermarkt, вартість Анджушича оцінюється у 250 тисяч євро.

У третьому турі УПЛ луганська Зоря зіграє проти криворізького Кривбаса.