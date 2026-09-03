Офіційно: Дженоа оголосила про перехід Ель-Шаараві
Угода розрахована до літа 2027 року
Дженоа оголосила про підписання контракту з вінгером Стефаном Ель-Шаараві.
Гравець приєднався до клубу на правах вільного агента. Угода розрахована до літа 2027 року з опцією продовження на один сезон.
Ель-Шаараві є вихованцем Дженоа та виступав за першу команду з 2008 по 2011 рік. Минулого літа італієць залишив Рому після завершення контракту.
У сезоні-2025/26 він провів 28 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав три результативні передачі.
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