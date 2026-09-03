Денис Сєдашов

Дженоа оголосила про підписання контракту з вінгером Стефаном Ель-Шаараві.

Гравець приєднався до клубу на правах вільного агента. Угода розрахована до літа 2027 року з опцією продовження на один сезон.

Ель-Шаараві є вихованцем Дженоа та виступав за першу команду з 2008 по 2011 рік. Минулого літа італієць залишив Рому після завершення контракту.

📝 Genoa CFC comunica di aver formalizzato l’acquisizione di Stephan El Shaarawy, che torna alle origini vestendo di nuovo la maglia rossoblù



La nota del club 👉 https://t.co/mKbwZiYWgK pic.twitter.com/hsBBFmLMuE — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 2, 2026

У сезоні-2025/26 він провів 28 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав три результативні передачі.

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