Рівненський Верес офіційно оголосив про підписання чергового новачка. Команда підписала контракт із словенським центральним захисником Каєм Ципотом. Про це повідомила клубна прес-служба.

24-річний словенець Кай Ципот став восьмим новачком Вереса цього літнього міжсезоння та першим легіонером зі Словенії в історії червоно-чорних. За інформацією клубу, Ципот підписав контракт на три роки – до літа 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Ципот є вихованцем футбольного клубу Мура (Мурська-Собота), у структурі якого він займався з п'ятирічного віку. За останні шість сезонів захисник провів у складі Мури 163 матчі, забив 12 голів і віддав 8 результативних передач. Протягом трьох останніх сезонів він був капітаном команди.

У його активі титул чемпіона Словенії (сезон 2020/2021) та володаря Кубка Словенії (сезон 2019/2020). У складі Мури Ципот зіграв 18 матчів у єврокубках: по 7 ігор у Лізі Європи та Лізі Конференцій, а також 4 матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Також на його рахунку 10 матчів та 1 гол за юнацьку та молодіжну збірні Словенії.

Також, головний тренер Вереса підкреслив, що йому подобається склад його команди.